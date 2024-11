Incidente mortale sulla Campi Salentina-Squinzano: nulla da fare per un 24enne

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4:47 di questa mattina, quando una squadra dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Veglie è intervenuta sulla Strada Provinciale 4 Campi Salentina-Squinzano per un grave incidente stradale. I caschi rossi, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, hanno soccorso il conducente di una Mercedes AMG A 45, un 24enne residente a Leverano. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dall’abitacolo del veicolo e affidato alle cure del personale sanitario del 118 che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Lecce e i Carabinieri delle stazioni di Guagnano, Veglie e Campi Salentina per i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di accertamento.