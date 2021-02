Scontro tra due auto sulla Carmiano-Copertino: un morto e un ferito

È di un morto e di un ferito grave il bilancio di un drammatico incidente stradale andato in scena sulla provinciale Carmiano-Copertino. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato mezzogiorno quando è avvenuto lo scontro tra due auto, anche se sulla dinamica dell’accaduto non sono emersi, al momento, altri dettagli. Toccherà agli uomini in divisa, giunti sul posto effettuare i rilievi necessari a ricostruire il sinistro.

Nell’impatto particolarmente violento un uomo ha perso la vita. Quando i sanitari sono giunti sul luogo dell’incidente, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, per lui non c’era più nulla da fare. Gravi le ferite riportate dal conducente del secondo veicolo coinvolto, trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Avrebbe riportato diverse fratture, ma i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti per scongiurare altre ferite.

A breve altre informazioni