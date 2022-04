Incidente mortale sulla Casarano-Ruffano, 85enne perde la vita dopo un frontale

È di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto sulla strada che da Casarano conduce a Ruffano. L’orologio aveva da poco segnato le 7.00 quando alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla tragedia hanno chiesto aiuto, ma la macchina dei soccorsi è stata inutile. Per un 85enne, alla guida di una motoape, non c’è stato più nulla da fare.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Casarano, giunti sul posto, l’anziano era diretto in campagna, quando all’altezza di un incrocio sarebbe stato tamponato da un’auto, una Fiat Doblò A quel punto, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver invaso la corsia opposta, si è scontrato frontalmente con una Ford Focus che non ha potuto evitare l’impatto. L’Ape si è ribaltata, non lasciando scampo all’anziano alla guida che sarebbe morto sul colpo.

Ogni soccorso è stato vano. Sul posto insieme ai sanitari del 118, c’erano anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente, il secondo mortale dopo la tragedia di Pasqua in cui ha perso la vita un giovane motociclista.