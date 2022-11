Incidente mortale sulla Casarano – Taurisano. Nello scontro tra auto e trattore muore un 48enne

Gravissime le conseguenze dell’impatto tra un un trattore ed un’automobile con 3 persone a bordo sulla Casarano – Taurisano. Il bilancio dell’incidente è di un morto (C. C., queste le iniziali del suo nome, di 48 anni) e 3 feriti.

Alle 17.30 i Vigili del Fuoco di Gallipoli e Ugento sono intervenuti sulla Strada Provinciale 360 che collega Casarano a Taurisano per l’ incidente stradale che ha coinvolto un trattore agricolo e un’autovettura con a bordo quattro persone.

Nello scontro si è registrato il decesso di C.C. del 1974 e il ferimento degli altri tre occupanti dell’autovettura, due dei quali minorenni; questi ultimi sono stati presi in cura dal personale del 118 e trasferiti in ospedale, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Ferito anche il conducente del trattore.