Incidente mortale all’ altezza delle Cesine, perde la vita un 62enne

È di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio della festività di Santo Stefano, intorno alle 16.30, all’ altezza delle Cesine, l’oasi naturalistica sulla San Cataldo – San Foca. Ad avere la peggio un uomo di 62 anni, G. L. D. (queste le iniziali del suo nome), dipendente della Asl di Lecce, che viaggiava sulla sua Fiat Punto accanto alla moglie, 68 anni, che era alla guida del mezzo.

Per cause ancora da stabilire, il mezzo ha perso il controllo ed è finito contro un albero causando la morte del passeggero. La donna alla guida è stata trasferita in codice rosso all’ ospedale Vito Fazzi di Lecce ma non versa in pericolo di vita.

Sul posto oltre agli operatori sanitari, allertati dalla chiamata di un passante ed i Carabinieri, è sopraggiunta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce, distaccamento di Veglie.

Le indagini sulle cause di questo ennesimo tragico incidente stradale sono state affidate alle autorità competenti.