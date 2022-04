Tragico incidente, sbatte contro il guard-rail e muore a 27 anni

L’impatto contro il guard-rail è stato talmente violento che per un 27enne in sella al suo scooter T-Max non c’è stato più nulla da fare. È morto sul colpo rendendo inutili i soccorsi chiesti dagli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla straziante scena. I sanitari, giunti sulla provinciale che da Copertino conduce a Galatina non hanno potuto fare nulla se non confermare la tragedia.

L’orologio aveva da poco segnato le 19.00, quando si è verificato l’incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il 27enne stava raggiungendo gli amici a Galatina, dove si è tenuto un motoraduno, quando avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote andando a sbattere contro la barriera che divide l’asfalto dalla campagna. Sbalzato dalla sella è caduto. È rimasto lì, immobile, lontano dallo scooter trovato diversi metri più avanti.

Quando un’ambulanza ha raggiunto il tratto non c’era più speranza.

Non sono rimasti coinvolti altri mezzi, ma toccherà ai rilievi dei Carabinieri tentare di chiarire la dinamica dell’incidente che ha lasciato sulla strada un’altra vita spezzata troppo presto.