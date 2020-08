Perde il controllo della moto e sbatte contro il guard-rail. Incidente mortale sulla statale 101

L’ultima settimana di agosto comincia con un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un motociclista 25enne, P.D.N. residente in Svizzera, come dimostrato dalla patente di guida, ma salentino di origine, i genitori di Taurisano sono emigrati oltralpe. A fare da teatro alla tragedia è la Gallipoli-Lecce, a pochi passi dallo svincolo per Galatone-Santa Maria al Bagno.

Impossibile, almeno per il momento, ricostruire la dinamica del dramma, ma secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, chiamando i soccorsi, il motociclista avrebbe perso il controllo della sua Kawasaki Ninja nera, andando a sbattere con violenza contro il guard-rail che delimita la carreggiata. Forse, dopo aver urtato contro un’auto, una Fiat 500, ma toccherà attendere i rilievi del caso per stabilire se a causare il sinistro sia stato un altro mezzo o se tutto è nato nel tentativo di evitarlo o di sorpassarlo. Per ora l’immagine che si è aperta davanti agli occhi dei soccorritri e degli automobilisti di passaggio è straziante. L’impatto è stato terribile, violento e, purtroppo, fatale per il 25enne.



Il giovane sarebbe morto sul colpo, dilaniato dallo scontro. Quando una ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente per il motociclista non c’era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Lecce che stanno regolando il traffico. Inevitabilmente per permettere le operazioni di soccorso si sono create lunghe code lungo la statale 101, chiusa in entrambe le direzioni di marcia. E i vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il tratto, percorso da centinaia di veicoli in questo periodo.

La salma della vittima è stata trasferita nella camera mortuaria dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno.