Incidente mortale in via Gentile, muore nello scontro tra due auto

È di un morto, sul colpo, il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto in via Giovanni Gentile a Lecce. Una persona (Adriano P.alermo, geometra 65enne di Cavallino), ha perso la vita nello scontro tra due auto, all’incrocio con via Tito Minniti, nel Quartiere San Lazzaro. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 17.30, quando si è consumata la tragedia. E la macchina dei soccorsi, attivata da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, purtroppo è stata inutile. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro, a pochi passi dal centro, per il conducente della Panda non c’è stato più nulla da fare.

Toccherà agli agenti della Polizia Municipale, che stanno effettuando i rilievi, tentare di ricostruire la dinamica del violento scontro, causato probabilmente da una mancata precedenza. Stando ad un primo racconto dell’accaduto, la Kia non avrebbe rispettato lo stop colpendo in pieno la Panda, condotta dalla vittima. L’impatto è stato devastante, al punto che il conducente dell’utilitaria Fiat dal posto di guida è finito fuori dall’abitacolo, dal lato passeggero.

Il veicolo, ribaltandosi, ha divelto il parcometro schiacciando il malcapitato. Una carambola tragica nelle vie del centro di Lecce. La vittima era molto conosciuta a Cavallino ed era il padre di un assessore della giunta comunale in carica.