Incidente mortale sulla Lecce-Brindisi. Perde la vita un uomo, feriti moglie e figli

Un bilancio drammatico quello dell’incidente mortale che si è verificato sulla superstrada Lecce – Brindisi in direzione del capoluogo all’altezza dello svincolo per Surbo e Trepuzzi. Quattro le auto coinvolte, una Ford Fiesta, una Reanault Clio, una Mercedes ML e una Peugeot 3008. In quest’ultima viaggiava una famiglia con padre, madre e due bambini. L’ impatto, purtroppo, si è trasformato in un’ autentica tragedia. Ad avere la peggio è stato l’uomo, un 50enne alla guida del mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare al momento in cui sono sopraggiunti i soccorsi con i mezzi del 118 e dei Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere ormai senza vita. V.D.S. (queste le iniziali del nome) è morto sul colpo.

Grave anche la situazione degli altri componenti del nucleo familiare, che però non sono in pericolo di vita. La moglie ha riportato diverse fratture, come anche la figlia di 8 anni, sbalzata fuori dal veicolo al momento dell’impatto. Sono state accompagnate all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sono giunte in codice rosso per dinamica. Appare migliore la situazione del secondo figlio della coppia, un dodicenne che non è in pericolo di vita, ma è evidentemente sotto shock per l’accaduto.

Maggiori dettagli a breve.