Incidente mortale sulla Lecce-Torre Chianca, nulla da fare per una 52enne

Non c’è stato più nulla da fare per Antonella Vitelli, vittima di un terribile incidente andato in scena sulla via per il mare, la strada che da Lecce conduce alla vicina Torre Chianca. La dinamica è ancora poco chiara, ma secondo una prima ricostruzione dell’accaduto nello scontro che è costato la vita alla 52enne, sarebbero rimaste coinvolte altre due auto. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, quando hanno notato le auto in difficoltà, ad attivare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecce che hanno estratto i malcapitati rimasti incastrati nelle lamiere. I feriti sono stati consegnati nelle mani dei sanitari del 118. Sono stati accompagnati in Ospedale, con diversi codici. Per la 52enne, invece, non c’era più nulla da fare. Ogni tentativo per evitare la tragedia è stato vano.

Toccherà ora agli uomini delle Forze dell’ordine, anche loro giunti sul luogo dell’incidente, ricostruire la dinamica del sinistro.