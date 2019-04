Scontro frontale sulla Melendugno-Torre dell’Orso: muore una ragazza di 25 anni

Non ce l’ha fatta S. N., una giovane e solare 25enne di Melendugno. L’impatto tra due vetture sulla strada che da Melendugno porta alla marina di Torre dell’Orso è stato fatale.

Nella giornata di Pasquetta, purtroppo, le strade del Salento tornano a tingersi di sangue.

Due i feriti in codice rosso trasportati d’urgenza al Vito Fazzi di Lecce, a quanto apprendiamo dalle prime ricostruzioni.

Lo scontro frontale è avvenuto alle 21.00 per cause ancora da stabilirsi, anche se pare che una delle due vetture ha sbandato invadendo la corsia e impattando la vettura che proveniva in senso contrario di marcia. Purtroppo sin da subito la situazione più grave è apparsa essere quella della giovane, che lavorava in un noto bar della città.

Forte, fortissimo il dolore di chi la conosceva. La città di Melendugno è sgomenta, non riesce a spiegarsi il senso di un dolore così forte.

I feriti trasportati in codice rosso al Fazzi di Lecce sono F. G. e S. A., coniugi, entrambi di Calimera.