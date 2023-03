Incidente mortale sulla Nardò – Avetrana. Perde la vita 55enne di Galatone

Non si arresta la scia di sangue sulle strade del Salento. Ancora una volta il fine settimana si apre con un incidente mortale. Tragico il tamponamento, nella serata, sulla Nardò -Avetrana, tra una Maserati e una Opel Corsa. Le vetture, in seguito all’impatto, hanno terminato la corsa in aperta campagna, andando ad impattare un muro che delimitava la carreggiata. Ad avere la peggio un uomo di 55 anni di Galatone, a bordo della Maserati, che è deceduto sul colpo; ferita la donna a bordo della Opel Corsa, portata d’urgenza in ambulanza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere gli occupanti delle due vetture. Nel frattempo le Forze dell’Ordine di Nardò sono impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’ impatto.