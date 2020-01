Tamponamento mortale sulla statale 101, 40enne indagato per omicidio stradale

Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente avvenuto poco dopo le 22.30 all’altezza dello svincolo per Nardò, sulla strada statale 101. Nell’impatto, particolarmente violento, ha perso la vita Anthony Toma, 27enne di Tuglie, al volante di una Renault Mégane che, stando alla prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe stata tamponata da una Alfa Romeo Giulietta. Il conducente, un 40enne di Ruffano, è statoindagato per omicidio stradale. Un atto dovuto non solo per permettere alle indagini di fare il loro corso, ma anche in vista dell’esame esterno che sarà effettuato dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo del giovane, su indicazione del Pubblico Ministero, Stefania Mininni. Una volta concluso, la salma sarà restituita alla famiglia.

Il bilancio dell’incidente: un morto e tre feriti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 22.30, quando è scattato l’allarme. Nel giro di pochi minuti, sulla statale che da Lecce conduce a Gallipoli si sono precipitate le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia stradale di Lecce per i rilievi del caso.

Stando alla ricostruzione di quei drammatici momenti, il 27enne stava tornando a casa, dopo una serata passata in pizzeria con gli amici, quando all’altezza dello svincolo per Nardò è stato colpito da una Giulietta che, dopo il tamponamento, ha terminato la sua corsa contro il guard-rail che delimita la carreggiata.

C’è stato anche un terzo mezzo coinvolto nel sinistro, una Fiat 500 condotta da una donna che non è riuscita ad evitare l’impatto con le altre auto. Per Toma,studente di ingegneria aerospaziale descritto da tutti come un ragazzo ‘brillante’, non c’è stato nulla da fare. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente il suo cuore aveva mai smesso di battere. Tre le persone ferite e non quattro come inizialmente si era ipotizzato. Si tratta dei due amici del 27enne che si trovavano con lui in macchina, e del conducente dell’Alfa, sottoposto a tutti i test per verificare se avesse assunto droghe o bevuto prima di mettersi al volante. Le analisi, in entrambi i casi, hanno dato esito negativo.