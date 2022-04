Tragedia di Pasqua, perde il controllo della moto e muore a 30 anni

Perde il controllo della moto e finisce la corsa contro la prima rotatoria che, uscendo da Taurisano, si incontra lungo la strada per Miggiano. L’ incidente stradale, avvenuto alle prime luci del mattino, è costato la vita ad un 30enne di Ruffano. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Quando i soccorsi sono giunti nella zona industriale, il cuore del giovane motociclista aveva già smesso di battere.

Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Toccherà agli uomini in divisa ricostruire la tragedia. Il ragazzo stava tornando a casa in sella alla due ruote, quando – per cause tutte da chiarire – ha perso il controllo del mezzo terminando la corsa sulla rotatoria. Stando ai primi rilievi, non sono rimasti coinvolti altri veicoli e il 30enne era solo al momento del sinistro. Nessun testimone può chiarire l’accaduto, quindi.

L’orologio aveva da poco segnato le 6.00 quando è stata attivata la macchina dei soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto più fare nulla. Le lesioni riportate nell’impatto devono essere state tanto gravi da rivelarsi fatali.

Sul luogo, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli agenti della polizia.

Il corpo del 30enne è stata trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, su disposizione del Pubblico Ministero di turno. È probabile che nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia, per chiarire le cause del decesso che ha distrutto una famiglia in un giorno di festa.

Ph. Taurisanoline.