Incidente sulla pista di Nardò, 36enne muore nello scontro tra un’auto e una moto

È ancora poco chiara la dinamica dell’incidente avvenuto durante una sessione di prova nella pista di Nardò, ma il bilancio dello scontro tra un’auto e una moto è drammatico. M.O. giovane motociclista, collaudatore di una ditta, ha perso la vita dopo l’impatto.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il driver era in sella alla due ruote per alcuni test quando, per motivi ancora tutti da chiarire, è avvenuto lo scontro con una vettura.

La macchina dei soccorsi è scattata subito, ma per il 36enne salentino non c’è stato più nulla da fare. Quando l’ambulanza ha raggiunto la pista, i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma è stato tutto inutile. Il cuore del pilota, purtroppo, aveva smesso di battere. Ferito anche il collaudatore che si trovava nell’altro mezzo coinvolto.

Sul luogo sono giunti anche gli agenti del commissariato di Nardò per i rilievi di rito.