Incidente stradale a Porto Cesareo, drammatico il bilancio: un morto e due feriti

Drammatico il bilancio di un terribile incidente stradale che si è consumato, poco dopo le 16.30 a Porto Cesareo. Una donna (di cui non si conoscono le generalità) è morta sul colpo nell’impatto. Altre due persone coinvolte nel sinistro sono state accompagnate dalle ambulanze del 118 in Ospedale, dove sono giunte in codice rosso.

I fatti

Difficile, almeno per il momento, conoscere nel dettaglio la dinamica del sinistro, avvenuto sulla strada che conduce a Leverano. Per cause ancora da accertare, comunque, due auto, una Nissan Qashqai e una Kia Picanto, si sono scontrate frontalmente. L’impatto, violento, è costato la vita a una donna, M.F., a bordo della seconda autovettura.

Sul posto, non appena data la segnalazione sono intervenuti prontamente giunti i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso della vittima, i medici, poi, dopo aver portato le prime cure in loco, hanno trasportato d’urgenza gli altri due malcapitati presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’accaduto anche i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per estrarre la donna rimasta incastrata tra le lamiere e i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina. Spetterà a loro, dopo aver svolto tutti i rilievi del caso a stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’incidente. Utile allo scopo potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito alla scena.