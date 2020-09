Incidente mortale sulla Campi-Guagnano, anziano contadino sbalzato dall’ape perde la vita

Lo scontro frontale sulla statale che da Campi Salentina conduce a Guagnano è costato la vita ad un anziano agricoltore di Squinzano, Francesco Elia il suo nome, morto sul colpo a causa delle ferite rimediate nell’impatto contro un furgone. La macchina dei soccorsi, attivata da alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto aiuto quando hanno capito la gravità dell’incidente, è stata purtroppo inutile. I tentativi dei sanitari del 118, giunti sulla 7/ter salentina con un’ambulanza, non sono bastati ad evitare la tragedia.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 10.00. L’anziano si trovava al volante della sua Apecar sulla strada statale, di solito molto trafficata. Due corsie, a doppio senso di marcia, già teatro in passato di incidenti, anche mortali. Ad un certo punto, per cause ancora tutte da chiarire, il mezzo a tre ruote si è scontrato contro un furgone, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata.

L’uomo è stato sbalzato dall’abitacolo e probabilmente è deceduto sul colpo. All’arrivo del 118, per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere per le conseguenze dell’impatto che deve essere stato violentissimo a giudicare dai danni riportati dai due veicoli.

Toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Campi salentina ora ricostruire la dinamica del drammatico sinistro. Ed accertare così eventuali responsabilità. Che cosa sia accaduto è ancora tutto da capire. Per questo gli uomini in divisa stanno effettuando i rilievi del caso. Per il momento, ma si tratta soltanto di una ipotesi da confermare con gli accertamenti, l’Ape potrebbe essere stata colpita in pieno dall’autocarro mentre stava cercando di immettersi sulla statale.