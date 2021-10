L’auto finisce contro un muretto, muore 21enne. Feriti i 3 amici

A fare da sfondo all’ennesimo incidente stradale costato la vita a Mohamed Bedir, 21enne egiziano residente a Novoli, questa volta è la provinciale 108 che da Sannicola conduce a Santa Maria al Bagno, non lontano da una nota discoteca. Era con un gruppo di amici nella Renault Clio che, per cause ancora tutte da stabilire, è andata a sbattere contro un muretto a secco. Dopo l’impatto l’auto si è ribaltata, finendo la corsa contro il guardrail che costeggia la carreggiata.

Per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare. La disperata corsa in codice rosso al “Vito Fazzi” di Lecce a bordo di una delle ambulanze giunte sul posto una volta scattato l’allarme è stata vana. Il suo cuore ha smesso di battere quando l’orologio aveva da poco segnato le 5.00.

I tre amici che erano con lui – due 21enni di Aradeo ed un 27enne – se la caveranno. Hanno riportato ferite lievi, ma sono stati accompagnati dai sanitari del 118, chiamati da alcuni automobilisti di passaggio, al Pronto Soccorso del “Sacro Cuore” di Gallipoli, per gli accertamenti del caso.

Toccherà ai Carabinieri della stazione locale cercare di ricostruire la dinamica del sinistro che, stando ai rilievi, non ha coinvolto altri veicoli.

Il 21enne al volante Renault Clio è stato sottoposto ai test per verificare se avesse bevuto o assunto droghe prima di mettersi alla guida. È risultato positivo all’etilometro, ma saranno gli esami in ospedale a stabilire il tasso alcolemico presente nel sangue.