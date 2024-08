Scontro mortale tra due auto, nulla da fare per una donna. Tre i feriti

Tragico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Strada Statale 101, a pochi passi dallo svincolo per Gallipoli-Rivabella. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica del sinistro che è costato la vita ad una donna, morta sul colpo nello scontro tra due auto, una Citroen e una Volkswagen Up. Quando le ambulanze del 118 hanno raggiunto il tratto segnalato da alcuni automobilisti di passaggio per lei non c’era più nulla da fare. Tutti i tentativi di rianimarla dei sanitari sono stati, putroppo, vani.

Feriti i tre passeggeri dell’altro veicolo coinvolto. Padre e figli sono stati accompagnati all’Ospedale di Gallipoli per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni sarebbero stazionarie.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, sono giunti anche i Carabinieri per i rilievi utili a ricostruire l’accaduto.