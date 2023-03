Incidente mortale sulla Santa Maria al Bagno – Santa Caterina. Perde la vita motociclista 21enne

Non ce l’ha fatta il motociclista che nel primo pomeriggio di oggi è stato vittima di un tragico incidente mortale sulla litoranea che collega Santa Maria al Bagno a Santa Caterina, marine di Nardò. Vano è stato il trasporto di D. C. (queste le iniziali del nome) in ospedale a sirene spiegate da parte del 118. Troppo gravi le ferite riportate da un 21enne di Monteroni di Lecce, per un tragico gioco del destino coetaneo della giovane che nella giornata di ieri ha perso tragicamente la vita nell’ incidente sulla Tangenziale Ovest di Lecce all’altezza dell’uscita per San Cesario di Lecce.

Il centauro, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava sulla strada del mare in un pomeriggio primaverile che ha invogliato tanti a percorrere quel tratto di strada. Il mezzo ha preso immediatamente fuoco e purtroppo a nulla sono servite le operazioni di soccorso.