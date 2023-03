Dopo l’incidente le auto prendono fuoco, 32enne resta in trappola e muore carbonizzata

Gli automobilisti di passaggio sulla tangenziale ovest, all’altezza dello svincolo per l’Ospedale “Vito Fazzi”- San Cesario di Lecce, hanno notato una colonna di fumo provenire da due auto che avevano preso fuoco, dopo essersi scontrate in quello che sembrava un “banale” incidente stradale. La Lancia Y e la Punto, infatti, erano affiancate, una accanto all’altra, e quasi distrutte dalle fiamme. La tragedia, invece, si nascondeva tra le fiamme. La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata, purtroppo, ben più grave e drammatica. Intrappolata nell’abitacolo e senza possibilità di fuggire c’era una 32enne di Copertino, morta carbonizzata tra le lamiere del veicolo. Almeno questa è la prima dolorosa ricostruzione dell’accaduto.

Inutili i soccorsi

I primi a fermarsi sono stati gli operatori di un’ambulanza del 118, diretta al nosocomio salentino, che hanno notato le stesse immagini degli automobilisti di passaggio e si sono fermati per vedere se ci fosse bisogno di aiuto. La speranza di tutti era che non ci fossero state conseguenze, ma così non è stato. Il loro intervento non è bastato ad evitare il peggio.

Dalle notizie trapelate, in una delle auto avvolte dal fuoco era rimasta intrappolata la 32enne. I soccorsi, purtroppo, sono stati inutili. Per S.V. non c’era più nulla da fare. Il conducente dell’altra macchina coinvolta è stato accompagnato in ospedale.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente mortale, ma in base alla prima ricostruzione effettuata in quei drammatici momenti, sembrerebbe che la vittima sia rimasta intrappolata nell’abitacolo, non riuscendo a mettersi in salvo per tempo.

Sul posto anche i vigli del fuoco, che hanno spento l’incendio e gli uomini delle Forze dell’ordine a cui è affidato il compito di dire con esattezza cosa sia accaduto.