Minervino, perde il controllo dello scooter e finisce contro camion. Niente da fare per un 24enne

Non ce l’ha fatta il giovane di 24 anni che, a bordo del suo scooter, è andato a sbattere contro un camion che trasportava bombole di gas a Minervino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, L. C. percorreva la strada che da Minervino conduce alla frazione di Cocumola quando ha perso il controllo del suo scooter ed è ha invaso l’altra corsia della carreggiata dove il camion si muoveva in direzione opposta.

Una strada piena di tornanti quella che ha fatto da scenario dell’incidente ma non particolarmente problematica, solitamente. Tuttavia, l’impatto è stato violento e non c’è stato nulla da fare per il ragazzo. Sul posto si è subito recata la Polizia locale di Minervino. Saranno le indagini a chiarire le dinamiche dell’accaduto, per cercare di fare chiarezza sulle ragioni dell’incidente.