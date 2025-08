Incidente mortale all’alba, nulla da fare per un sottufficiale della Marina

Un drammatico incidente stradale sulla statale 274, nel tratto che attraversa il comune di Acquarica-Presicce, ha spezzato la vita a Giovanni Sarinelli, sottufficiale della Marina in servizio presso il Battaglione San Marco di Brindisi. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro con un’altra auto, condotta da un Carabiniere fuori servizio.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, originario della piccola comunità di Giuliano di Castrignano del Capo, stava percorrendo, al volante della sua Ford Focus, il tratto della 274 per raggiungere la base. Un “viaggio” abituale per andare al lavoro che si è trasformato in tragedia quando è avvenuto l’impatto con una Fiat Tipo che procedeva in direzione opposta, verso Santa Maria di Leuca. L’impatto, per cause ancora da chiarire, è stato particolarmente violento.

Sarinelli è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo dai Vigili del Fuoco e consegnato nelle mani dei sanitari del 118 che avevano raggiunto il luogo dell’incidente su richiesta di alcuni automobilisti di passaggio che avevano attivato la macchina dei soccorsi. La corsa disperata in codice rosso all’Ospedale di Tricase, purtroppo, è stata vana. Le condizioni del sottoufficiale erano apparse, fin da subito, molto gravi e il suo cuore ha smesso di battere.

Ferito il giovane carabiniere, originario di Bari, trasportato all’ospedale di Casarano per accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase, supportati dai colleghi della stazione locale, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, fortemente rallentata. La Procura della Repubblica di Lecce ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli e l’autopsia sul corpo di Sarinelli, che sarà eseguita nelle prossime ore presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

L’indagine dovrà chiarire la dinamica esatta dell’incidente mortale.