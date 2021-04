Prima un tamponamento poi l’incidente frontale. Muore una donna sulla Nardò-Gallipoli, 4 i feriti

E’ stato fatale per una 75enne di Nardo, Elita Marzano, il tragico incidente mortale che ha coinvolto tre autovetture avvenuto nella serata di ieri sulla S.p. 17, la strada interna che collega le cittadine di Gallipoli e Nardò. Il triste bilancio dell’ennesima tragedia del sabato sera conta anche 4 feriti, tre dei quali finiti in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce ed uno in codice giallo al Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli.

Come sempre in questi casi, la dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri che si sono recati sul posto per i rilievi subito dopo l’impatto mortale, chiamati dalla macchina dei soccorsi che si è immediatamente attivata ma che purtroppo nulla ha potuto per una delle persone coinvolte. Dalle prime concitate ricostruzioni sembrerebbe che tutto sia partito da un tamponamento tra due vetture a causa del quale una è finità fuori strada mentre l’altra ha impattato un terzo veicolo che veniva in senso di marcia contrario.

La tragedia si è consumata all’altezza della rotatoria nei pressi dello svincolo per Santa Maria al Bagno, nelle vicinanze del confine tra i comuni di Galatone e Nardò.

Subito dopo lo schianto sono giunti sul posto gli operatori del 118 che hanno portato negli ospedali di Lecce e Gallipoli i 4 feriti, ma non c’è stato nulla da fare per Elita Marzano di cui è stato imediatamente constatato il decesso.