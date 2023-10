Travolto da un’auto mentre attraversa, incidente mortale sulla Lecce-Monteroni

È ancora poco chiara la dinamica dell’incidente stradale, avvenuto sulla Lecce-Monteroni e concluso in tragedia. Per un anziano, travolto da un furgoncino non lontano dalla Clinica non c’è stato più nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto, hanno cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo di strapparlo alla morte è stato, purtroppo, vano.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’86enne di Lequile stava attraversando la strada sulle strisce pendonali che conducono al vicino parcheggio quando sarebbe stato investito dal Doblò. Un impatto violento che ha fatto temere il peggio agli automobilisti di passaggio che hanno chiesto aiuto nella speranza che si potesse, ancora, fare qualcosa per salvare la vita all’uomo, colpito con violenza e scaraventato sull’asfalto.

La macchina dei soccorsi, come detto, non è bastata ad evitare la tragedia. Le ferite riportate dall’anziano erano troppo gravi. Sotto choc il conducente dell’auto, condotto in ospedale per gli accertamenti del caso. Sarà sottoposto agli esami per verificare se abbia assunto droghe o bevuto prima di mettersi al volante. Controlli di routine nel caso di incidenti.

Toccherà agli agenti della Questura di Lecce, che hanno effettuato tutti i rilievi, ricostruire la dinamica dell’incidente. Presenti anche gli uomini della Polizia Locale che hanno regolato il traffico che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso.

Maggiori dettagli a breve.