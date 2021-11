Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un muro, perde la vita una donna

Le strade del Salento tornano nuovamente a essere tragico scenario di morte.

Non si placa, infatti, l’ondata di incidenti mortali sulle arterie del territorio, l’ultimo, in ordine di tempo, nella giornata di oggi.

Nel primo pomeriggio, infatti, sulla strada che collega Marittima a Castro, per cause ancora da chiarire, un’autovettura, una Fiat Punto, all’interno della quale viaggiava una coppia originaria di Poggiardo, è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro il muro di una villetta.

Ad avere la peggio la moglie che ha perso la vita.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i corpi rimasti incastrati delle lamiere. con loro anche i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la donna, ma per lei non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto. Il personale medico ha anche prestato le prime cure in loco al marito, per poi trasportarlo in codice rosso presso l’ospedale a causa delle gravi condizioni in cui versava.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno interdetto il traffico della strada per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause del sinistro che non avrebbe coinvolto altri mezzi.