Nuovo incidente mortale nel Salento, perde la vita motociclista sulla San Cataldo-Acaya

Un’altra vita spezzata sulle strade del Salento. Un incidente mortalesi è verificatoi, dopo le 19.00, sulla strada provinciale che collega San Cataldo ad Acaya, nel territorio di Vernole. La vittima è un uomo di 49 anni, che ha perso la vita in un violentissimo scontro mentre era in sella alla sua moto.

L’impatto fatale è avvenuto tra la motocicletta c e un’automobile.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Lo scontro è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo del sinistro, ogni tentativo di rianimare il conducente della due ruote si è rivelato purtroppo vano. Le ferite riportate erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo.