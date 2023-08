Incidente mortale sulla 275, perde la vita 47enne di Alessano

Incidente mortale sul tratto della statale 275 che attraversa Alessano. L’orologio aveva da poco segnato le 7.00 quando è stata attivata la macchina dei soccorsi, purtroppo inutile per un 47enne residente nel comune del Capo di Leuca che ha perso la vita dopo uno scontro con un camion della raccolta dei rifiuti. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro che aggrava il bilancio dei morti sulle strade del Salento.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in sella al suo scooter, quando non lontano dalla statua di Padre Pio all’uscita del paese è andato a sbattere contro il mezzo. L’impatto, violento secondo il racconto di alcuni testimoni, non gli ha lasciato scampo. Per il 47enne di Alessano non c’è stato più nulla da fare. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiedere aiuto, ma quando un’ambulanza del 118 e un’automedica sono intervenute sul posto, per lui non c’era più niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, spirato per le gravi ferire riportate. Il conducente del camioncino per la raccolta dei rifiuti, invece, è stati trasportato all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Non sarebbe in pericolo di vita.

Toccherà ora ai carabinieri della locale stazione, agli ordini del luogotenente Antonio Ferrarese, ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Gli uomini in divisa hanno effettuato tutti i rilievi per stabilire le cause del dramma.

Solo pochi giorni fa, gli incidenti costati la vita a due giovani motociclisti: un 36enne di Racale, morto sulla Taviano-Casarano e un 38enne leccese sulla Lecce-San Cataldo.

Per permettere i rilievi e mettere in sicurezza la strada teatro dell’incidente, il tratto è stato chiuso alla circolazione.