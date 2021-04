Tragedia sul lavoro, operaio 30enne perde la vita in un incidente

Una giornata di lavoro in una villa di campagna che si affaccia sulla strada che da Noha, frazione di Galatina, conduce ad Aradeo si è conclusa in tragedia. A perdere la vita in un drammatico incidente è un operaio di Collepasso, appena trentenne.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.30, quando è stata attivata la macchina dei soccorsi, ma quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell’accaduto per il giovane non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 30enne, probabilmente causato da un trauma cranico da schiacciamento.

Impossibile, almeno per il momento, stabilire la dinamica dell’accaduto. Il giovane stava lavorando insieme ad alcuni colleghi che hanno poi chiesto aiuto, alla costruzione di una piscina nel giardino dell’abitazione privata, ma qualcosa è andato storto. Stando ad una prima ricostruzione, tutta da confermare, sarebbe caduto battendo la testa. Un impatto violento che non gli avrebbe lasciato scampo. Ma, come detto, si tratta solo di una prima ipotesi.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, gli ispettori dello Spesal, i Pubblici Ministeri Maria Vallefuoco ed Elsa Valeria Mignone e il medico legale Alberto Tortorella. La salma del 30enne, dopo i primi accertamenti, è stata poi trasferita nella camera mortuaria dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.