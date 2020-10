Incidente mortale sulla Lecce-Gallipoli, un’auto prende fuoco dopo lo schianto contro il guardrail

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro il guardrail e muore, forse dopo essere stato sbalzato via dall’abitacolo nell’urto. Non ce l’ha fatta F.C. queste le sue iniziali, 45enne di Gallipoli, ultima vittima sulle strade del Salento. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto sulla strada statale 101, che da Lecce conduce a Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Galatone. In un punto “maledetto” che, in passato, ha fatto da teatro a tante tragedie simili.

La dinamica è ancora tutta da scrivere, ma secondo una prima ricostruzione sembra che abbia fatto tutto da solo. Gli uomini in divisa, giunti sul posto per i rilievi del caso, non hanno trovato segni che possano far pensare al coinvolgimento di altri veicoli .

Tutto è accaduto in pochi minuti. Il 45enne stava percorrendo la Lecce-Gallipoli al volante della sua Fiat Grande Punto, quando – stando al racconto di alcuni testimoni – ha cominciato a sbandare, più volte prima di sbattere contro le barriere in ferro che costeggiano la carreggiata. Mancavano pochi metri allo svincolo per Galatone. L’auto, forse nell’impatto, ha preso fuoco, ma quando le fiamme hanno avvolto la vettura all’interno non c’era nessuno. Il 45enne, all’arrivo dei soccorsi, era fuori, riverso per terra ormai privo di vita. Il fatto che non si conosca la drammatica sequenza del sinistro richiede cautela nel raccontare i fatti. Impossibile escludere che l’uomo sia sceso da solo dall’auto, salvo poi accasciarsi sull’asfalto mentre si allontanava dal mezzo in fiamme.

I soccorsi sono stati inutili. Sul posto, una volta lanciato l’allarme da alcuni automobilisti di passaggio, si sono precipitate le ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche gli agenti della polizia stradale a cui toccherà il compito di ricostruire l’accaduto. E i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il tratto.