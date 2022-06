Incidente sulla Surbo-Torre Rinalda, muore un 41enne. Grave un ragazzo

È di un morto e di un ferito grave il bilancio dell’incidente, avvenuto poco dopo le 15.00, sulla strada che da Surbo conduce a Torre Rinalda. Ancora poco chiara la dinamica, ma nello scontro tra due auto a pochi passi da Tenuta Monacelli, ad avere la peggio è stato un 41enne di Lecce, (A. S., queste le iniziali del suo nome) al volante di una Fiat Punto. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il tratto sulla provinciale 93, per l’uomo, morto sul colpo, non c’era più nulla da fare.

Le condizioni del ragazzo sulla Opel Asta, coinvolta nel sinistro, sono apparse fin da subito gravi. Per questo, è stato accompagnato con un’ambulanza al Vito Fazzi di Lecce, dove è giunto in codice rosso anche. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto – un tratto di strada che in molti definiscono ‘maledetto’ per i numerosi incidenti accaduti – sono giunti anche gli uomini in divisa cui spetta il compito di ricostruire l’accaduto. Presenti anche i Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del 41enne dall’abitacolo della Punto, danneggiata dopo l’impatto.