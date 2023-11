Scontro tra due auto allo svincolo per Collemeto, muore un’anziana

Tragico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla Copertino-Galatina, non lontano dallo svincolo per Collemeto. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto, ma nello scontro tra due auto ha perso la vita una 87enne di Veglie. Per lei non c’è stato più nulla da fare. Quando le ambulanze del 118 hanno raggiunto il tratto, chiamate dagli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla tragedia, il cuore dell’anziana aveva già smesso di battere e a nulla sono serviti i ternativi di salvarle la vita. Quattro i feriti, invece, accompagnati in Ospedale, in codice rosso.

L’impatto, (frontale, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto), è stato particolarmente violento come testimonia quel che resta delle auto, quasi distrutte. Ora toccherà agli uomini delle Forze dell’Ordine delineare l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto su un tratto della provinciale 18 che, già in passato, aveva fatto da teatro a gravi sinistri stradali. Nessuna ipotesi può essere esclusa, neppure quella del malore improvviso che avrebbe colpito la vittima, causando poi il tragico impatto. Ma come detto, i rilievi affidati agli agli agenti di polizia stradale sono ancora in corso e al momento si possono solo delineare supposizioni che dovranno essere confermate.