Incidente mortale sulla Taviano – Mancaversa. Sbalzata dall’autovettura, perde la vita una 34enne

La giovane era a bordo di un’Opel Astra e, per cause ancora da accertarsi, ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere contro un muretto nei pressi dell’incrocio per il ‘Canale del Monaco’.