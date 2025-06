Incidente sulla litoranea tra Tricase Porto e Marina di Andrano, nulla da fare per un motociclista

Un incidente stradale ha sconvolto la tranquilla mattinata del primo giorno di giugno. Teatro della tragedia la suggestiva litoranea che da Tricase Porto conduce alla Marina di Andrano. Le lancette avevano da poco segnato le 9.00, quando si è verificato il sinistro , in corrispondenza di una delle curve della strada in località “isola”. A perdere la vita è stato un 62enne di Taurisano, che stava percorrendo la strada provinciale 358 in sella alla sua moto.

Ancora frammentarie le informazioni sulla dinamica dell’incidente. Tocchera agli uomini delle forze dell’ordine chiarire se l’uomo abbia perso il controllo della due ruote urtando lo specchietto di un auto che viaggiava in direzione opposta, o se sia caduto dalla Ducati, terminando la sua corsa sul ciglio della carreggiata per altre cause non legate al coinvolgimento di un veicolo. Certo è ad attivare la macchina dei soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

Sul posto, è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

Presenti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e messo in sicurezza il tratto. Le forze dell’ordine dovranno ora ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Il corpo del 62enne è stata trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ph. Il Gallo