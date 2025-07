Scontro tra scooter a Gallipoli, perde la vita un uomo

Un drammatico incidente stradale ha scosso la tarda serata di ieri a Gallipoli, in Via Lecce, all’altezza di un incrocio di fronte alla stazione dei Carabinieri. Due scooter sono stati protagonisti di uno scontro violentissimo che ha avuto conseguenze fatali per uno dei conducenti.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Da una prima ricostruzione, però, sembrerebbe che uno dei mezzi stesse percorrendo la strada principale, Via Lecce, mentre l’altro scooter sarebbe sopraggiunto da una via laterale. L’impatto è stato inevitabile e devastante.

A bordo di uno dei due scooter viaggiavano un uomo e una donna. Purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali ed è deceduto poco dopo. La donna che viaggiava con lui e il conducente dell’altro scooter sono rimasti feriti. Quest’ultimo è stato prontamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.