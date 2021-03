Tragedia in Viale Alfieri a Lecce, travolta da uno scooter perde la vita una donna

E’ stato mortale l’impatto nell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi in Via Vittorio Alfieri a Lecce. Non c’è stato nulla da fare per un’anziana signora salentina, C. G. queste le sue iniziali, di 78 anni, che attraversava la strada mentre a tutta velocità passava uno scooter.

Siamo nel tratto stradale nei pressi dell’Eos Hotel e di un noto panificio e cornetteria cittadini. La donna, come detto, è stata centrata in pieno da uno scooter, condotto da un uomo del ’75 che ha tragicamente investito una donna.

Come tutti i giorni l’anziana signora stava attraversando la strada sotto casa, quella strada della città di Lecce che troppe volte diventa un vero e proprio rettilineo che rende difficile se non impossibile l’attraversamento dei pedoni. Eppure, lei era sulle strisce pedonali pronta a percorrere quel tratto di asfalto per raggiungere il marciapiede di fronte.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il motociclo, condotto da un uomo residente in un comune limitrofo del capoluogo, abbia centrato in pieno la donna e non abbia fatto in tempo a frenare. Tremendo l’impatto che ha centrato l’anziana signora facendole fare un balzo enorme. Sulla strada ci sono ancora i segni della frenata ma evidentemente l’eccessiva velocità non ha consentito di arrestare la corsa prima di colpire la donna.

L’impatto con l’asfalto è stato devastante ed e la signora è morta sul colpo.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso.

Il conducente dello scooter si trova in stato di shock.