Drammatico incidente in città: perde la vita un giovane motociclista di 39 anni

Erano da poco trascorse le 20 di questa sera quando è giunta la notizia dell’ennesimo incidente mortale che ha visto coinvolto un motociclista. Anche questa volta l’epilogo è tragico: a perdere la vita Federico Conte, 39enne di Lecce, che viaggiava in sella al suo scooter.

Il drammatico incidente si è verificato a Lecce, in via San Nicola, prolungamento di viale Risorgimento, all’intersezione con via Calore, una parallela che scorre lungo l’arteria statale in direzione Brindisi.

Al momento sul luogo dell’incidente, i famigliari accorsi dopo aver appreso la tragica notizia.

La moto è uscita fuori strada per ragioni sconosciute ed è andata a sbattere contro il guardrail durante la curva e poco prima di immettersi sulla statale Lecce-Brindisi. L’impatto, purtroppo, è stato fatale al ragazzo.

A breve ulteriori aggiornamenti.