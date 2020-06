17enne morta dopo un incidente stradale: Indagati il cognato ed il guidatore dell’altra macchina

La Procura chiude le indagini sull’incidente stradale avvenuto la notte di Halloween ed a seguito del quale, perse la vita la 17enne di Presicce-Acquarica del Capo, Siria Fanciullo. L’avviso di conclusione è a firma del sostituto procuratore Donatina Buffelli.

Risultano indagati per omicidio stradale: M. T., 48enne di Alessano, conducente dell’auto che avrebbe tagliato la strada alla macchina in cui si trovava a bordo la 17enne, assistito dall’avvocato Luigi Piccinni. Ed anche W. A., il 27enne cognato di Siria, che si trovava al volante della Renault Clio andatasi a schiantare contro il muro di un’azienda, difeso dal legale Matteo Candela. Sono anche accusati di aver provocato lesioni personali ad altre persone (tra cui lo stesso W.A.). I due indagati hanno venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati o per produrre memorie difensive.

Invece, la famiglia di Siria Fanciullo è assistita dall’avvocato Giovanni Chiffi.

La 17enne è deceduta dopo un grave incidente stradale, il 31 ottobre durante la notte di Halloween del 2019. La tragedia si è consumata, intorno alle 23:30, sul tratto di strada tra Alessano e Lucugnano.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente, contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini, è emersa dalla consulenza tecnica dell’ingegnere Antonio Vernaleone.

Secondo l’accusa, il 27enne W. A. viaggiava con pneumatici usurati e con il ruotino di scorta sulla ruota anteriore sinistra. E procedeva ad una velocità elevata (110/115 km/h), tenuto conto delle caratteristiche della strada, dell’asfalto bagnato e della scarsa visibilità. Il giovane ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, su cui viaggiava insieme alla moglie e alle sorelle di lei. La corsa del mezzo è terminata contro le inferriate esterne di una ferramenta che si affaccia sulla statale. Un impatto terribile, violento che è costato la vita alla 17enne Siria Fanciullo.

W.A., come dichiarato agli inquirenti, avrebbe però sbandato per evitare l’impatto con un’altra auto. Quella condotta da M.T. ( identificato successivamente), il quale girava a sinistra senza dare la precedenza al mezzo su cui viaggiava Siria Fanciullo.