Moto contro auto sulla strada provinciale 222. Gravissime le condizioni di un 21enne

Sono gravissime le condizioni del giovane che è rimasto vittima di un incidente stradale sulla Strada Provinciale 222 in territorio di Taviano. Un 21enne di Racale è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo che la sua corsa a bordo di una moto si era infranta su un veicolo a quanto pare intento nella procedura di svolta. Al momento è in corso tutta la ricostruzione dei fatti a cura dei Carabinieri della Compagnia di Casarano coadiuvati dai colleghi della Stazione di Ruffano per accertare ogni responsabilità.

Sono apparse subito gravissime le condizioni del giovane al momento in cui ha avuto inizio la macchina dei soccorsi. La speranza è che possa rispondere in maniera positiva alle cure a cui è stato subito sottoposto all’arrivo nel nosocomio del capoluogo.