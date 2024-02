Perde il controllo della moto e sbatte contro un muretto a secco. Gravissimo incidente sulla Veglie-Porto Cesareo

Dopo il tragico incidente mortale del sabato pomeriggio sulla Maglie-Leuca, un altro grave impatto funesta la domenica dei salentini. Nella tarda mattinata di oggi, un 63enne, A. M. P., queste le iniziali del suo nome, a bordo di una moto Triumph, è andato a sbattere con violenza su un muretto a secco.

L’incidente si è verificato sulla Veglie-Porto Cesareo a pochi chilometri dall’ ingresso nella cittadina del Nord Salento.

Da stabilire le cause che hanno portato l’uomo a perdere il controllo del mezzo. Il 63enne è stato trovato da alcuni passanti riverso sul ciglio della strada. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul punto sono giunti i mezzi del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso, dunque in gravissime condizioni, all’ ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Nelle prossime ore maggiori aggiornamenti.