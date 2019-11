Cade dalle mura del centro storico di Gallipoli, è in fin di vita dopo un volo di 10 metri

Lotta tra la vita e la morte l’uomo caduto dalle mura del centro storico di Gallipoli. Un volo di circa dieci metri che ha fatto temere il peggio alle persone che hanno assistito alla scena, ma quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il lungomare Armando Diaz il malcapitato era grave, gravissimo, ma ancora vivo. L’uomo è stato accompagnato a bordo di un’ambulanza in Ospedale, dove è arrivato in “codice rosso”. I medici, però, non si sbilanciano.

Incidente o suicidio?

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo – di cui al momento non si conoscono le generalità – era vicino al parapetto quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Sempre che le cose siano andate così. Sta prendendo piede, infatti, l’ipotesi di un gesto volontario. Nessuna pista sembra essere esclusa. Toccherà riscostuire quei drammatici momenti per capire cosa sia realmente accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale compagnia, guidati dal comandante Francesco Battaglia che stanno provando a delineare l’esatta dinamica dell’incidente. Sempre che si sia trattato di un incidente, di una terribile disgrazia. Come detto, infatti, gli uomini in divisa non se la sentono di escludere la pista del tentato suicidio.