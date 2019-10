In auto con i figli piccoli si ribalta, mamma posititiva all’alcooltest

Finisce nei guai la mamma 45enne, protagonista insieme ai suoi due figli piccoli di un terribile incidente stradale sulla statale 101 che da Lecce conduce a Gallipoli. Una volta accompagnata in Ospedale, per le ferite riportate nell’impatto, è stata sottoposta agli accertamenti di rito per verificare se avesse bevuto o assunto droghe prima di mettersi al volante ed è risultata positiva all’alcooltest. Una quantità superiore a quella consentita dal Codice della Strada. Così, nei suoi confronti, è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Allo svincolo di Nardò si è temuto il peggio

L’incidente – avvenuto a pochi passi dallo svincolo per Nardò poco dopo le 23.00 – poteva avere conseguenze ben più gravi. Secondo una prima ricostruizione dell’accaduto, la donna si trovava al volante della sua Toyota Yaris quando, per cause ancora sconosciute, si è ribaltata più volte. L’auto ha poi sfondato il guard-rail, finendo all’interno di una scarpata che costeggia la carreggiata. Ad avere la peggio è stata la mamma: è lei ad aver riportato le ferite più gravi. Spaventati, ma fortunatamente illesi i due bambini, un maschietto di 7 anni ed una femminuccia di 3.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dall’abitacolo mamme e figli. I tre sono stati consegnati nelle mani dei sanitari del 118. L’ambulanza, a tutta velocità, ha raggiunto l’Ospedale “Vito Fazzi”. La 45enne originaria di Lecce, a cui è stata ritirata la patente, è stata ricoverata in prognosi riservata. I due bambini sono stati medicati e stanno bene, choc a parte.

Toccherà ora alla polizia stradale tentare di fare luce sulla dinamica dell’incidente in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La donna avrebbe fatto tutto da sola.