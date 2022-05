Nardò, 80enne si ribalta con una Fiat 600. Trasportata in ospedale in codice rosso

Due gli incidenti stradali gravi che hanno segnato le strade del Salento nella giornata di ieri, festa del Primo Maggio. In entrambi i casi ad avere la peggio due guidatrici che hanno avuto bisogno dei soccorsi degli operatori sanitari.

Nardò, 80enne in codice rosso

Nel tardo pomeriggio di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta a Nardò nei pressi della zona industriale per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat 600. Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno trovato l’autovettura capovolta ed hanno dovuto soccorrere la conducente, una 80enne, affidandola alle cure del personale del 118 che l”ha immediatamente trasportata in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona operazioni.

San Cataldo, 55 in codice giallo

In serata un altro grave incidente si è verificato sulla strada del mare che congiunge Lecce alla marina di San Cataldo. Una 55enne a bordo di una Peugeot 208 ha tamponato una Dacia, ha perso il controllo della vettura, si è ribaltata ed ha finito la sua corsa contro lo spartitraffico che divide le corsie di marcia. Sono dovuti intervenire i Caschi Rossi per liberare la guidatrice dalle lamiere e consegnarla alle cure degli operatori del 118 prontamente intervenuti che l’hanno trasportata – fortunatamente in codice verde – all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.