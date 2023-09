Perde il controllo dell’auto e investe un passante, due persone finiscono in ospedale

È di due persone finite in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto a Galatina.

Nella mattinata di oggi, infatti, nel pieno centro della cittadina, in Piazza San Pietro, stando a una primissima ricostruzione, un’anziana donna alla guida della sua autovettura dopo aver udito il suono di un clacson, avrebbe accelerato e perso il controllo del mezzo, investendo un passante, per terminare la sua corsa contro tavolini e sedie del dehor di un bar.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure in loco alla conducente della macchina e alla persona investita, per poi trasportare i due in codice verde presso l’ospedale “Santa Caterina Novella”, per accertamenti.

Sul posto gli agenti di Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al sinistro.