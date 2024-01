All’uscita dal locale abbattono il guardrail e finiscono nella scarpata, tanta paura per 4 giovani salentini

Ancora una volta è stato il ponte di accesso alla Strada Statale 16, la Lecce-Maglie, nei pressi dello svincolo per Galugnano-San Donato, il teatro di un incidente stradale che solo per cause assolutamente fortuite non ha prodotto gravissime conseguenze.

È infatti di un trauma toracico e di un trauma facciale il bilancio del volo di quasi 10 metri che ha compiuto un’autovettura appena uscita da un locale in cui 4 giovani di Campi Salentina avevano trascorso la festa di Capodanno.

Il mezzo per cause ancora da stabilire ha divelto l’unico pezzo di new jersey in plastica ancora esistente (ricordiamo che sullo stesso tratto poche settimane fa si era verificato un incidente analogo) ed ha terminato il suo volo nella scarpata. I 4 occupanti sono scesi autonomamente dal veicolo e gli operatori sanitari sopraggiunti con due mezzi del 118 ne hanno accompagnati due all’ ospedale San Giuseppe da Copertino e due all’ ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Alle prime luci dell’alba un’ altro incidente automobilistico ha segnato il primo giorno del 2024. Due giovani (un uomo di 28 anni e una donna di 26), a bordo di una Fiat Punto, hanno finito la loro corsa contro un muro nei pressi della chiesa di Sant’Ippazio a Tiggiano. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale.