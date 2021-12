Gagliano del Capo, auto perde il controllo e finisce sul muro esterno di un supermercato. Due feriti

Tanta la paura ieri a Gagliano del Capo per i cittadini che hanno assistito al rocambolesco incidente nei pressi della nuova rotatoria in costruzione, all’ingresso del paese del Sud Salento, all’altezza della svolta che conduce verso Castrignano del Capo in corrispondenza di un noto supermercato dove molte famiglie si erano recate per la spesa del fine settimana.

Per cause ancora tutte da stabilire, anche se certamente l’asfalto reso ancora più sdrucciolevole dalla pioggia ha giocato un ruolo importante, una Renault Captur di colore nero è volata letteralmente contro il muretto di recinzione dell’area di parcheggio del supermercato. Uno schianto che ha letteralmente distrutto il veicolo. Il bilancio è stato di due feriti che non sarebbero in pericolo di vita e che possono dirsi fortunati vista la violenza dell’impatto.

Sul posto sono prontamente accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno estratto i malcapitati dalle lamiere del veicolo e li hanno consegnati per le cure del caso al personale del 118 per l’immediato trasporto in ospedale. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Tricase.