L’auto esce fuori strada e finisce nei campi, 18enne in rianimazione

L’incidente stradale sulla statale 274 che da Gallipoli conduce a Leuca, poi la corsa disperata in Ospedale. Sono gravi le condizioni di un 18enne residente a Morciano di Leuca che si trovava sulla Fiat 500 uscita fuori strada alle prime luci del mattino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto condotta da un 20enn stava percorrendo il tratto che collega Salve a Presicce-Acquarica, quando all’altezza dello svincolo per Alessano è uscita fuori strada, finendo in una campagna.

Una volta scattata la macchina dei soccorsi, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso il ragazzo e, visto le sue condizioni, apparse fin da subito molto gravi, lo hanno accompagnato in codice rosso all’Ospedale Cardinal Panico di Tricase, dove è stato ricoverato in rianimazione. C’è apprensione per le condizioni del 18enne, al momento critiche: è in prognosi riservata.

Non hanno riportato ferite gravi, fortunatamente, il conducente della Fiat e la ragazza che era con loro in macchina.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica e della Compagnia di Tricase che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente che, almeno per il momento, non ha coinvolto altri veicoli.