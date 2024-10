Scontro a Surbo tra Fiat 500 Abarth e Volkswagen Golf, perde la vita 42enne

E’ di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente stradale avvento sulle strade del Salento.

Nella serata di ieri, alle 21.50 circa, nel comune di Surbo, lungo in via Benedetto Croce sulla Strada Provinciale 236, nei pressi del cimitero, per cause ancora da chiarire sono scontrate una Fiat 500 Abarth e una Volkswagen Golf.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecce e i sanitari del 118. Al loro arrivo, hanno trovato le due autovetture coinvolte nel sinistro, con evidenti segni di impatto.

Ad avere la peggio a seguito dell’impatto il conducente della Fiat 500 Abarth, Salvatore Daniele 42enne, che è stato prontamente soccorso dal personale sanitario, ma è spirato poco dopo, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dei fatti.