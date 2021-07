Scooter contro suv in Largo Vittime del Terrorismo, 40enne in ospedale in codice rosso

Tragedia sfiorata questa mattina in largo Vittime del Terrorismo, dove si è verificato un bruttissimo incidente stradale che è costato una corsa in Ospedale, in codice rosso, ad un 40enne. L’orologio aveva da poco segnato le 11.00, quando un suv – una Ford Ecosport – e uno scooter si sono scontati, per cause ancora tutte da chiarire, a pochi passi dal parcheggio in zona Settelacquare. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Sbalzato dalla sella, è caduto sull’asfalto ritrovandosi con testa sotto l’auto.

Una volta scattato l’allarme, lanciato da alcuni passanti, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno deciso di accompagnare il malcapitato al Pronto Soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Dalle prime notizie sembrerebbe che fosse cosciente.

Poco dopo sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del capoluogo che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolato il traffico rimasto congestionato a causa dell’incidente. Utile potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito allo scontro.