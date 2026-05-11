Grave incidente sulla 275 a Surano, Avvocato 49enne in ospedale

E’ si un ferito grave il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto sulle strade del Salento.

Arcangelo Corvaglia, 49 anni, noto avvocato e candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Maglie, è rimasto vittima di un violento incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 275 Maglie-Leuca.

L’incidente si è verificato nei pressi della sala ricevimenti Re dei Re, in un tratto stradale già noto per la sua pericolosità. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, Corvaglia viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

La moto avrebbe iniziato a sbandare prima di impattare violentemente contro l’asfalto. Un impatto talmente forte da causare il distacco del serbatoio, che ha colpito un’Alfa Romeo 159. Il motociclista ha inoltre rischiato di essere travolto da un’autovettura che sopraggiungeva immediatamente dopo la caduta.

Gli automobilisti in transito, che hanno allertato il 118. I sanitari, giunti tempestivamente sul posto, hanno trasportato l’avvocato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il professionista si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Ha riportato un trauma cranico e diverse fratture.